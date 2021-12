Les moustiques font de la résistance

C'est une petite bête insupportable que vous ne pensiez pas subir en plein mois de décembre. Vous pensez l'avoir eu, mais le moustique revient gâcher votre sommeil même dans le nord de la France. Vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à vous étonner de sa présence : “Je vais péter un câble, il fait 5° et il y a un gros moustique dans ma chambre”. “Pourquoi y a-t-il un moustique dans ma chambre alors qu'on est le 13 décembre ?”. Rien de surprenant pour Anna-Bella Failloux, entomologiste spécialiste des moustiques. La France compte une soixantaine d'espèces de moustiques différentes et certaines continuent de se nourrir pour pondre même en hiver. “Le moustique qui vous embête aujourd'hui, ce n'était pas le moustique tigre. C'est une autre espèce qui existe parmi nous depuis très longtemps, qui est Culex pipiens”, explique-t-elle. Il est plus couramment appelé le moustique commun. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le froid, mais les variations brutales de température qui tuent les moustiques. Dans nos villes, ils s'adaptent. “C'est un moustique de sous-sol en fait. Il va coloniser des flaques d'eau chargées en matière organique, par exemple dans le métro ou bien dans les caves”, poursuit-elle. Ce n'est pas le cas du moustique tigre. Cette espèce originaire d'Asie et porteuse de maladies comme la dengue ou le Zika meurt l'hiver dans les départements du Nord. Mais il prolifère chaque année un peu plus et a été observé l'été dernier dans 64 départements de France métropolitaine. Le moustique tigre pourrait d'ici quelques années s'étendre sur l'ensemble du territoire et même résister à l'hiver. TF1 | Reportage C. Abel, B. Lachat, A. Franchini, M. Lezis, F. Jolfre