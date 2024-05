Les mystères du Far-West brésilien

Depuis les falaises de plus de 300 mètres de haut, perdues à l'ouest du Brésil, le humain est bien trop petit pour deviner tous les secrets, tous les mystères cachés dans la région. Des histoires d'OVNI, de dinosaures et des cavernes habitées par des esprits. Il faut dire que le lieu a quelque chose de magique avec ses forêts et ses presque 500 cascades. Dans cet endroit extraordinaire, d'autres surprises sont bien mieux cachées. Pour les trouver, il vaut mieux suivre des géologues. Il y a 400 millions d'années, la mer recouvrait l'ouest de l'Amérique du Sud et les paysages permettent aux scientifiques d'en retracer l'histoire. Quelques dizaines de millions d'années après les dinosaures, ce sont les hommes qui ont rempli la région de mystère, au fond de certaines cavernes, par exemple. Les récits mystiques ont traversé les âges. Les Brésiliens racontent qu'ils voient régulièrement des OVNIS dans certains endroits. À part cette histoire d'extraterrestres, il y existe encore d'autres secrets à découvrir. Le village d'Água Fria célèbre aujourd'hui le Saint-Patron de la ville. Pour les habitants, c'est l'occasion de faire vivre les traditions. Un savant mélange de spiritualité et de sens de la fête. La tradition de cette région est un peu le far-west brésilien. TF1 | Reportage B. Augey, E. Fourny