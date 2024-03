Les narcotrafiquants en quête de nouveaux territoires à Rennes

Au milieu de d'un quartier rennais, une dizaine d'hommes cagoulés, pour certains munis de fusils d'assaut, s'affrontent dans ce qui ressemble à une guerre de territoires. Des tirs nourris ont retenti au pied des habitations. La fusillade a duré plus d'une heure et dont les traces sont encore bien visibles dans le quartier. Dans l'un des immeubles, un habitant de longue date, aujourd'hui retraité, a même découvert à son réveil deux balles perdues logées dans la cuisine. Dans la peur et l'inquiétude, lui et sa femme voulaient partir loin de ce quartier gangréné actuellement par les trafiquants de drogue. Depuis plusieurs années, le quartier rennais est connu pour abriter quelques points de deal. Mais ces derniers temps, les habitants ont vu le trafic évoluer. Depuis la fusillade, la présence renforcée des forces de l'ordre semble garantir un calme fragile dans le quartier. Mais les policiers rennais assurent que le trafic a pris une nouvelle dimension. Un seul point de deal peut rapporter près de 10 000 euros par jour. Ces derniers mois, dans la ville, des actions coordonnées ont été menées pour perturber les trafiquants, mais il n'y avait aucune opération "place nette" pour l'heure. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau