Les nouveaux visages du gouvernement

Gabriel Attal devient le plus jeune ministre de l'Éducation nationale sous la cinquième république. À 34 ans, il remplace Pape Ndiaye. L'universitaire, sans expérience politique, n'aura pas réussi à imprimer sa marque au gouvernement. La société civile s'efface dans ce nouvel exécutif. Parmi les entrants, il y a Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d'Élisabeth Borne, à Matignon. Il devient ministre de la Santé. Il remplace François Braun, médecin urgentiste. Aurore Bergé, la patronne des députés de la majorité était souvent pressentie, mais jamais nommée, jusqu'ici. Elle est la nouvelle ministre des Solidarités. Elle succède à l'ancien patron de la Croix-Rouge, Jean-Christophe Combe. Tous les nouveaux entrants ont un profil plus politique. Thomas Cazenave est aux Comptes publics, Philippe Vigier est aux Outre-mer, Sabrina Agresti-Roubache, une proche du président, se trouve à la Ville, Fadila Khattabi est aux Personnes handicapées, et Prisca Thévenot à la Jeunesse. Ils viennent tous des bancs de l'Assemblée nationale. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Zajdela, A. Tassin, P. Limpens