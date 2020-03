Les nouvelles règles concernant les marchés

Édouard Philippe a annoncé lundi soir la fermeture de tous les marchés. Toutefois, les maires peuvent demander des dérogations en justifiant l'ouverture. La préfecture est la seule habilitée à décider au cas par cas. Mais certains élus et habitants semblent avoir compris autre chose. Les commerçants, eux, sont désemparés.