Les objets stars du confinement

Depuis le confinement, certains objets ont connu un succès surprise. Les machines à coudre, par exemple, ont retrouvé une nouvelle jeunesse. Leurs ventes ont augmenté de 40%. Les machines à pain ou encore certains jeux vidéo ont également vu leur popularité exploser. Et aujourd'hui encore, ils continuent à surfer sur cette vague.