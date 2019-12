Les oreillettes sans fil sont-elles sans risque ?

Les oreillettes sans fil sont partout. Dans les magasins, on en trouve pour tous les prix et pour tous les usages. Le marché est en pleine explosion. Les experts estiment que le niveau d'exposition au rayonnement est très faible avec des oreillettes comparé à quand on a le téléphone au contact de la tête. Il est quand même recommandé de ne pas s'en servir plus de trois heures par jour pour laisser ses oreilles respirer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.