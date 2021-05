Les paiements en ligne désormais mieux sécurisés

Vêtements, voyage, ... Pour tout achat supérieur à 30 € sur Internet, vous serez soumis à un paiement sécurisé. Mais comment ça marche ? Par exemple, on vient d'acheter un billet de train sur le site de la SNCF. Il y a marqué paiement sécurisé. Après, il faut se rendre sur l'application de sa banque sur son smartphone. Elle va demander un code qu'on aurait défini avec elle auparavant. Ce n'est qu'une fois qu'on a rentré ce code que le paiement est validé. L'objectif est de réduire les très nombreuses fraudes sur Internet. Si quelqu'un vous vole votre carte bleue, il y a 17 fois plus de chance qu'il s'en serve sur l'ordinateur que dans un commerce. Le payement sécurisé est facile quand on a un smartphone. Mais aujourd'hui, un Français sur quatre possède encore un ancien modèle. Pour eux, la procédure sera plus compliquée, deux codes au lieu d'un. Dernière option, ce boîtier proposé par deux célèbres banques françaises. Comme le téléphone, il vous permet de recevoir le code qui valide votre achat. La seule différence, c'est que cet équipement est payant. Il coûte un peu moins de 30 €.