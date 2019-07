Les paquebots empoisonnent de plus en plus les villes

On parle souvent de pollution visuelle pour les paquebots, mais il y a aussi une pollution environnementale. Ceux qui habitent près des grands ports le savent bien puisqu'ils passent leur temps à nettoyer les particules fines chez eux. Comment expliquer une telle pollution ? Les attraits touristiques de la Méditerranée profitent d'abord et surtout aux compagnies de croisière. Mais que font-elles pour la protéger ? Notre équipe a mené l'enquête à Marseille, premier port de croisière de l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.