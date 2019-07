Les particules ultra-fines nuisent aussi à notre santé

Cinq mille fois plus petites qu'un grain de sable, les particules ultra-fines échappaient jusqu'ici aux radars. Mais dans son dernier rapport, l'agence nationale de sécurité sanitaire les pointe fermement du doigt. Elles s'attaquent aux poumons et contaminent tout le système cardio-vasculaire. Tout l'organisme est alors fragilisé. Les autorités sanitaires préconisent de réduire le trafic routier pour améliorer rapidement la qualité de l'air. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.