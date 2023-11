Les peluches françaises dans la compétition de Noël

Indémodables, au pied du sapin, les peluches font toujours partie des jouets préférés des enfants. Dans les rayons, au milieu des étiquettes Made in China, de nouveaux modèles arborent fièrement le drapeau tricolore. Les fabricants français renouent avec la tradition de la peluche Comme les Petites Maries, c'est elle qui fabriquait les marionnettes du dessin animé Bonne nuit les petits, dans les années 60. Aujourd'hui, la société tente de retrouver sa renommée. Les tissus viennent toujours d'Asie, mais tout le reste de la fabrication se fait dans un petit atelier. Chaque employé prépare entre dix et 20 peluches par jour, seulement. Ce qui explique le prix, comptez 80 euros pour un ourson. Pour proposer des peluches locales un peu plus abordables, il faut produire en plus grande quantité. Pour le groupe Doudou et Compagnie, ce sont près de 1 000 peluches qui sortent chaque jour de l'usine. Grâce à des machines très performantes et des investissements, qui ont permis à l'entreprise de reporter le plus gros contrat de l'année. Celui de la Phryge, la peluche officielle des Jeux olympiques 2024. L'objectif est maintenant d'étendre la gamme. Pour l'instant, seuls 10% de leur peluches sont fabriqués en France, ils espèrent passer à 20% dès 2024. TF1 | Reportage L. Kedbani, M. Derre