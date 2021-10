Les petites villes rattrapées par la délinquance

En 2020, Sylvain Mette, pharmacien, est réveillé par les pompiers. Des cambrioleurs se sont introduits dans sa pharmacie par un carreau. Ils sont repartis avec la caisse, soit 100 euros et ont mis le feu à l'officine avec une bouteille d'essence. Les auteurs de l'incendie ont été arrêtés puis condamnés à de la prison ferme. Ils venaient tous de Graulhet, une petite ville de 12 000 habitants. Comme le reste du département, cette ville connaît depuis quelques mois une augmentation de la délinquance. Une hausse de 6% des vols au cours des six premiers mois par rapport à l'an dernier et une augmentation de 19% des violences aux personnes. Et dans ce département rural, un trafic de drogue a été démantelé dans un village de 900 habitants. Un homme discret qui se faisait appeler Le Colombien dirigeait le réseau. En tout, six kilos de cocaïne ont été saisis et 50 000 euros en liquide retrouvés chez lui. Une telle affaire reste exceptionnelle, mais dans le Tarn les infractions liées aux trafics de stupéfiants ont tout de même bondi de 89% au cours des six premiers mois. Ce département est situé sur la route de l'Espagne. C'est de là que vient la drogue. Et on est situé à 80 km seulement de Toulouse qui est devenue en quelques années l'une des plaques tournantes du trafic de stupéfiants. En outre, le Tarn est un département où la précarité a gagné du terrain ces dernières années. Graulhet, Mazamet, Castres, des cités industrielles aujourd'hui en partie sinistrées et où il est devenu difficile de trouver du travail.