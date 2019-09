Les petits commerçants et les artisans recrutent !

C'est une très bonne nouvelle. Le marché de l'emploi se porte mieux dans l'Hexagone, notamment chez les artisans et les petits commerçants. Ces derniers embauchent beaucoup en cette année 2019. Alors pourquoi ont-ils franchi le pas ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.