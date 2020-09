Les pharmacies géantes vont-elles tuer les officines de quartier ?

Elles ont en stock toutes les crèmes, toutes les vitamines possibles et imaginables. L'Hexagone compte déjà quinze pharmacies géantes, la plus grande se trouvant en Seine-et-Marne. Elles ont une recette pour attirer les clients : des promotions quasi permanentes. Comment font-elles pour casser les prix ? Que va-t-il advenir des petites officines de quartier ? C'est le Grand format de ce jeudi 17 septembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.