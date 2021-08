Les pics de chaleur se multiplient en Europe

À Rome, les températures ont dépassé 40°C ce jeudi. Touristes et habitants guettent la moindre fraîcheur. Certains ne s'attendaient pas à une telle chaleur. Ils disent boire beaucoup. L'eau est vendue à chaque coin de rue et distribuée aux vacanciers par les gardes de la protection civile. C'est tout le bassin méditerranéen qui suffoque. Une température de 46°C a été enregistrée à Cordoue, 49°C à Tunis et 48°C à Syracuse. C'est du jamais-vu depuis plus de 150 ans. À Madrid, le mercure s'envole jusqu'à 53°C en plein soleil. Les rues de la ville sont désertes. Ce phénomène météorologique n'est pas surprenant à cette saison. Il est à l'origine de ces chaleurs. Mais cette année 2021, il est aggravé par le changement climatique. Selon Tatiana Silva, spécialiste météo TF1-LCI, "si l'anticyclone reste très longtemps positionné au même endroit, on a ce qu'on appelle le phénomène de dôme de chaleur. C'est-à-dire, une pression sur l'air chaud dans les basses couches, qui fait encore plus augmenter les températures. Conséquences de cette chaleur, les incendies ravagent le sud de l'Europe. En Sicile, les pompiers ont dû procéder à 300 interventions en moins d'une nuit. Cette fournaise devrait encore se prolonger. Des températures toujours aussi caniculaires sont attendues dans les prochains jours.