Les pièges des mini-crédits

Emprunter plusieurs centaines d'euros en quelques clics, rien de plus facile. Démonstration sur un de ces sites qui proposent des coups de pouce momentanés. Vous tapez vos coordonnées, choisissez le délai de remboursement, et en quelques minutes, une proposition vous est faite : 300 euros demain sur votre compte, le frais de l'emprunt étant de 30%, soit 90 euros. Des tarifs prohibitifs dénoncés par les associations de consommateurs; "C'est quatre à plus de cent fois supérieur aux taux maximums autorisés pour des crédits à la consommation aujourd'hui. Donc, il n'y a pas assez d'avertissements qui sont faits pour les consommateurs avant d'y souscrire", explique Matthieu Robin, chargé de mission à l'association des consommateurs UFC-Que Choisir. Sollicités, aucun de ces établissements de crédit n'a souhaité répondre à nos questions. Autre difficulté pour le consommateur, résister à la tentation. C'est le cas d'un ancien client qui a cédé une fois. "Le problème c'est que c'est vraiment tentant de souscrire à ce type d'offre. Ça paraît très alléchant, on peut craquer par facilité parce qu'on en a besoin à un moment T. Mais sur le long terme, ça met vraiment en difficulté", confie-t-il.