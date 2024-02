Vols à la portière : les pirates de la route

Terrifiés, des touristes chinois à bord d’un van viennent d’être agressés par un homme en deux-roues. Ils tentent de protéger les sacs à leurs pieds. Le voleur a brisé la vitre arrière du véhicule et le chauffeur finit par le percuter. La scène a été visionnée des millions de fois sur Internet et s’inscrit dans une longue série de ce que l’on appelle "les vols à la portière". C’est à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, au niveau des arrivées, que les voleurs choisissent généralement leurs cibles, des sacs de luxe qui attirent l'œil, des bagages à plusieurs milliers d’euros. Les taxis ou chauffeurs VTC vont chercher leur client et prennent la direction de Paris, sans savoir qu’ils sont suivis. Sur l'autoroute A1, quelques kilomètres avant la capitale, au niveau du tunnel du Landy, les ralentissements profitent aux voleurs et le mode opératoire est bien rodé. Ceux qui suivent le véhicule depuis l'aéroport le désignent à des complices en deux-roues, qui se faufilent entre les voitures. Une fois à hauteur de la cible, le passager brise la vitre à l’aide d’un marteau ou d’une pierre, plonge le bras dans l'habitacle et s’empare du sac sur la banquette arrière. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Chomy