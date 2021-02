Les piscines rouvrent dans plusieurs villes… mais en extérieur

Avec la remontée des températures, ces bassins municipaux extérieurs qui n'ont jamais été fermés administrativement commencent désormais à être à nouveau fréquentées. Et, ils font le plein dans certains endroits du pays. Qu'importe le vent, ou le froid du mois de février, la joie d'un plongeon avait tellement manqué. Les enfants du club de natation retrouvent aussi le plaisir de se dépenser. Ce bassin extérieur dans le Loroux-Bottereau en Loire-Atlantique n'ouvre d'habitude qu'au printemps. Cette année, exceptionnellement, il accueille des nageurs depuis le 1er février. La piscine est un surcoût en nettoyage et en chauffage. Mais en parallèle, heureusement, les nageurs arrivent toujours nombreux, jusqu'à 200 entrées en une journée. Certains ont fait même des kilomètres pour y venir nager. En général sur la même période, la piscine intérieure ne séduit que 40 personnes. Bien sûr, il faut respecter aussi un protocole sanitaire strict. Les doses de chlore dans l'eau ont été augmentées. Plus de vestiaires collectifs et surtout un maximum de 60 chanceux dans l'eau, alors que le bassin pourrait en accueillir cinq fois plus.