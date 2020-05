Les plages bretonnes se préparent à accueillir des promeneurs

En attendant la signature de l'arrêté sur la réouverture des plages dans le Finistère, le préfet a rencontré les maires de son département à Brest ce mardi matin. Après des jours de discussions, il a posé les principes de cette réouverture. Les plages seront fermées la nuit, elles seront interdites aux chiens, et interdiction d'y consommer de l'alcool.