Les plantes invasives, un danger pour les Calanques

L'île de Jarre, dans le Parc national des Calanques, est un refuge pour les oiseaux marins et pour les plantes. En tant que réserve intégrale, l'île est totalement inhabitée, mais sa biodiversité fragile est aujourd'hui menacée par la prolifération des figuiers de Barbarie ou des agaves d'Amérique. Une vaste opération a donc été lancée afin de les éradiquer, tout en les réutilisant dans le textile par exemple. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.