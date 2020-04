Les PME de Vendée se préparent à la reprise

Dans la Vendée, salariés et patrons se demandent ce que seront les conséquences de la crise du coronavirus sur leur entreprise. Certaines PME vendéennes ont déjà rouvert leurs ateliers. D'autres préparent la reprise en coulisses. Leur objectif est d'avoir un temps d'avance sur les concurrents lors de la fin du confinement. Ils se préparent et relancent doucement l'activité, mais aucun de tous ces patrons ne sait quel visage aura leur entreprise dans les mois qui viennent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.