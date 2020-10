Les PME, déjà très fragiles, peuvent-elles faire face à de nouvelles restrictions ?

L'entreprise REG Technology, à Haubourdin, fabrique des vannes industrielles et compte 135 salariés. Dans l'atelier, tout le monde est à son poste. Mais ils ont connu le chômage partiel lors de la première vague. Aujourd'hui, ils craignent l'annonce d'un nouveau reconfinement. La société, de son côté, serait toutefois prête. Autre entreprise, la Ferronnerie Rodrigues à Tourcoing, qui fabrique des clôture et des portails. Cette PME compte 18 salariés seulement. Son patron doit s'adapter à la situation tous les jours et n'envisage pas un reconfinement trop fort. En cas de confinement total, le patron a prévu du chômage partiel. Il en a déjà parlé à ses salariés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.