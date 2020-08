Les poke bowl, la nouvelle tendance dans les restaurants

De plus en plus de Français délaissent les salades pour le poke bowl, un plat hawaïen riche en couleurs et en saveurs. Il y a une recette toute simple derrière ce plat exotique. Face au phénomène, des restaurants 100% poke bowl se multiplient dans l'Hexagone. Le plat est partagé près de trois millions de fois sur les réseaux sociaux. Un repas graphique, équilibré et économique. Trois ingrédients qui font le succès du poke bowl.