Les policiers multiplient les actions symboliques pour exprimer leur colère

Les policiers considèrent que le ministre de l'Intérieur ne les soutient pas assez, alors qu'ils sont collectivement accusés de racisme et de violence. Ils ont multiplié ce mardi les actes symboliques. Christophe Castaner de son côté a commencé à recevoir cet après-midi les syndicats. Il a tenté de renouer le dialogue, en jurant que seules les affaires avérées de racisme seront sanctionnées. Mais les consignes pour interpeller les suspects restent un point d'accroche.