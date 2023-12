Les pompiers de La Joconde

L'image est rarissime : des tableaux du Louvre décrochés, déplacés à travers les salles, sous surveillance. C'est un entraînement grandeur nature pour des hommes. Tous appartiennent à la 43e compagnie des sapeurs-pompiers de Paris, l'une des plus prestigieuses et des plus discrètes, couramment appelée "les pompiers du Louvre". Ce matin-là, il y a quelques gouttes sur la pyramide. Les galeries se reposent. Le musée est fermé au public et les sapeurs en profitent pour suivre une formation qui fait la spécificité de leur compagnie : la protection des œuvres en cas d'incendie. Un tableau, peinture flamande du XVIIe siècle, serait trop grand pour être évacué dans l'urgence. Il doit donc être recouvert d'une bâche ignifugée et vite, sous le regard de Martine Depagniat, la cheffe de la régie des peintures. Souvent, en coulisse, à travers les œuvres, 52 pompiers travaillent dans le musée le plus visité au monde. Les risques principaux sont les crues, les infiltrations d'eau et, évidemment, les incendies, plus fréquents qu'on ne l'imagine. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage Q. Fichet, J.P. Hequette