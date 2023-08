Les pompiers des Hautes-Alpes luttent contre trois incendies

Il a fallu appeler des renforts de toute la région pour éteindre ce nouvel incendie cet après-midi dans les Hautes-Alpes ainsi que quatre Canadair et un avion Dash. Le feu a été rapidement fixé à Saint-Bonnet-en-Champsaur, mais les pompiers, déjà mobilisés sur deux autres incendies à Chanousse et à Crots, ont eu très peur. "La situation est critique", explique un d'entre eux. L'origine pourrait être criminelle. Au milieu de ce massif, trois départs ont été constatés À 40 kilomètres de là, à l'est du département, c'est une étincelle d'un engin agricole qui a brûlé 35 hectares hier dans la forêt du Boscodon. Les flammes sont arrivées très vite dans ce hameau qui a dû être évacué. Cette maison a été entièrement détruite, ainsi qu'une grange juste à côté. Les riverains évacués sont relogés chez des proches, mais ils ne savent pas quand ils pourront rentrer chez eux. L'incendie est sous contrôle, mais il faudra plusieurs jours pour l'éteindre. TF1 | Reportage P. Lefrançois, N. Carme