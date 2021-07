Les pompiers sur-sollicités depuis le déconfinement dans les Alpes-Maritimes

Dans le département des Alpes-Maritimes, les pompiers font en ce moment 370 interventions par jour. "Ce matin, on a été relativement débordé. Même sur le secteur ouest du département, on était démuni d'ambulance. On n'avait quasiment plus d'ambulance. Ça a bien augmenté depuis le déconfinement", raconte l'adjudant-chef Bernard Oudoul. Les secours enregistrent une hausse de 20% des interventions par rapport à la même période en 2019. Tous les appels du département arrivent au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS). Beaucoup ce mois-ci de problèmes liés à l'alcool. "On est sur un département qui est hyper touristique. C'est un lieu de fêtes, c'est pour ça qu'on a vécu cette explosion des interventions, je pense (...) On a l'impression que les gens veulent se rattraper de toutes les activités sociales qu'ils n'avaient pas pu vivre", déclare le contrôleur général René Dies. Un besoin de liberté qui augmenterait la prise de risque et les comportements dangereux. "J'ai repris la voiture, j'ai remarqué les gens conduisaient excessivement vite", fait par une femme. "Les gens, ils ont plus envie de profiter. Donc, il y a beaucoup d'incivisme", confie un homme.