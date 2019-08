Les ponts vétustes soulèvent encore beaucoup d’inquiétudes

Cela fera un an mercredi 14 août 2019 que le pont de Gênes (Italie) s’est effondré. On avait découvert à cette occasion que notre pays comptait aussi des ponts à risque, 25 000 au total. Les choses ont-elles changé ? Notre équipe s’est rendue dans l’Oise pour y trouver la réponse. Ce drame de Gênes donne des sueurs froides au maire de Crépy-en-Valois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.