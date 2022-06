Les portraits des nouveaux visages de l’Assemblée

Accordeur de pianos, c'est son métier. José Beaurain est aussi aveugle depuis quinze ans. Vice-champion de France de bodybuilding et il est devenu député de l'Aisne sous les couleurs du Rassemblement national. Cela fait dix ans qu'il milite aux côtés de Marine Le Pen. Il va faire de son handicap une force à l'Assemblée nationale. Un hémicycle largement renouvelé. Au total, 302 députés vont faire leurs premiers pas sur les bancs de l'Assemblée. Et ce ne sont plus uniquement des cadres et des professions libérales. En effet, 49 artisans et ouvriers débarquent. Et c'est sans doute Rachel Kéké, députée du Val-de-Marne, qui symbolise ce changement, car son métier est femme de chambre. À 48 ans, cette élue Insoumise d'origine ivoirienne n'en revient toujours pas. Mais son passé ressurgit, car on l'accuse d'avoir soutenu Marine Le Pen et le dictateur syrien Bachar Al-Assad il y a plusieurs années. Dans cette Assemblée, version 2022, le plus ancien a 79 ans. Le plus jeune, quant à lui, a 21 ans. Charles Rodwell, a 25 ans, mais dispose déjà d'une solide expérience. Élu des Yvelines, il a travaillé dans le privé. Dernièrement, il écrivait les discours de Bruno Le Maire. Une cure de rajeunissement, 163 députés ont moins de 40 ans. T F1 | Reportage A. Etcheverry, H. Bonnet