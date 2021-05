Les précisions du procureur de Nîmes sur la traque dans les Cévennes

Éric Maurel, procureur de la République de Nîmes (Gard), a déclaré ce jeudi après-midi que le fugitif est apte à la survie en milieu hostile. Concrètement, les éléments recueillis par les enquêteurs permettent de savoir qu'il a très probablement deux armes avec lui. Par contre, le travail pour déterminer si le fugitif s'est doté d'aliments et de moyens de survie est encore en cours. Selon Éric Maurel, la certitude est que cet homme connaît le terrain. Il a l'habitude de vivre dans ce territoire. Ainsi, la gendarmerie a mis en place un important dispositif. Et le procureur de Nîmes dit avoir eu des assurances qu'il serait maintenu dans les prochains jours. Et pour cause, il est de l'intérêt de tous de protéger la population, de sécuriser l'ensemble du secteur et de retrouver le fugitif. Et malheureusement, pendant les heures, voire les jours qui suivent, cette sécurisation va être maintenue et Les Plantiers isolés.