Les premiers mots de Mia Shem, l'ex-otage franco-israélienne

La jeune otage franco-israélienne avait été libérée des geôles du Hamas le 30 novembre dernier. Elle a décidé de parler. Dans une interview donnée à une chaîne israélienne, elle raconte sa captivité douloureuse dans Gaza. “Il était important pour moi de refléter la situation réelle, les gens qui vivent à Gaza, qui ils sont vraiment et ce que j'ai vécu là-bas. J’ai vécu un holocauste, tout le monde là-bas est terroriste, ce sont des familles sous le contrôle de Hamas, et j’ai réalisé que j’étais dans une famille. Alors je me suis posé des questions. Pourquoi y a-t-il des enfants ici ? Pourquoi y a-t-il une femme ? ”, affirmait Mia Shem, l’ex-otage franco-israélienne. Le 29 décembre soir, sur la chaîne israélienne “13”, Mia Shem racontera sa détention avec d’autres détails. En attendant, elle a publié un message sur son compte Instagram. Un message tatoué sur son bras gauche “We will dance again”, en français : “Nous danserons à nouveau”. TF1 | Reportage L. Boudoul, F.C. Géroult