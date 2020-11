Les principales annonces d’Emmanuel Macron

Ce samedi 28 novembre, tous les commerces vont à nouveau accueillir leurs clients. À l'exception des restaurants et des bars, les services à domicile vont reprendre, à chaque fois dans le cadre d'un protocole sanitaire strict, jusqu'à 21h au plus tard. Le système de l'attestation restera en vigueur, mais les déplacements pour motifs de promenades ou activités physiques en extérieur seront désormais permis dans un rayon de 20 km et pour trois heures. À partir de samedi également, pour les cultes, les offices seront à nouveau permis dans la stricte limite de 30 personnes. La seconde étape est fixée au 15 décembre prochain par le président de la République. Si les contaminations ne dépassent pas les 5 000 par jour, le confinement sera levé, les déplacements sans autorisation seront possibles, y compris entre régions. Mais partout sur tout le territoire, un couvre-feu sera mis en place de 21h à 7h du matin, avec une exception pour les soirs du 24 et le 31 décembre. Les théâtres, les salles de cinéma et les musées pourront également rouvrir, toujours dans le cadre d'un protocole sanitaire strict. La troisième étape est programmée pour le 20 janvier 2021. Si les conditions sanitaires sont toujours réunies, les restaurants et les salles de sports pourront rouvrir. Le couvre-feu sera alors retardé. Emmanuel Macron est également revenu sur le vaccin contre le Covid-19. La vaccination débutera pour les personnes les plus fragiles fins décembre ou début janvier. Mais elle ne sera pas obligatoire.