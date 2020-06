Les principaux enseignements des élections municipales

Les élections municipales ont connu une abstention sans précédent depuis 1945. Pour les résultats du second tour, c'est une déferlante verte. La poussée des Verts est incontestable. Les Républicains ont assuré avoir gardé leur ancrage local et restent prédominants. Le Parti socialiste serait également un grand gagnant en conservant deux bastions, Anne Hidalgo à Paris et Martine Aubry à Lille. Le Rassemblement national, lui, affirme qu'il sort renforcé de ce scrutin. En revanche, c'est un fiasco pour La République en marche, le parti du président. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.