Les prix des maisons secondaires flambent au Pays basque

Des messages à l'attention de Parisiens, des invitations à occuper les résidences secondaires... Au Pays basque, la question du logement fait monter la tension. En cause, la flambée des prix de l'immobilier. Sophie aimerait acheter une maison à Biarritz, sa ville d'origine, avec un budget entre 400 000 et 600 000 euros. Malgré plus d'un an de recherches, pas une seule maison à l'horizon. Les prix sont trop élevés. "J'ai le sentiment qu'on n'est pas retenu et qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait pour que les gens d'ici puissent aussi avoir leur place et rester. On devrait pouvoir vivre, je pense, un au minimum chez nous si on veut", a-t-elle confié. Même constat dans le village de Guéthary, à quelques kilomètres de Biarritz. 50% des logements sont des résidences secondaires, un taux record sur la côte basque. À Bidart, la commune voisine, le marché s'emballe. Les prix ont doublé en sept ans et atteignent par endroits 7 000 euros du mètre carré. "C'est une course effrénée. Les habitants actuels, avec les revenus d'ici, sont loin de pouvoir acheter un terrain à Bidart", a-t-on expliqué. Pourtant, la commune majore de 60% la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et achète de terrains pour y construire des logements plus accessibles.