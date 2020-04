Les producteurs de pommes de terre inquiets

Ils continuent à produire dans leurs champs tous les matins, mais ils subissent de plein fouet les conséquences du confinement. Les producteurs de pommes de terre ont du mal à écouler leurs stocks et s'inquiètent de la situation. Restaurateurs, hôteliers, cantines, fast-foods... Leurs clients habituels sont fermés. Rien que dans les Hauts-de-France, près de 500 000 tonnes de tubercules pourraient ne pas être transformées, faute de débouché.