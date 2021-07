Les produits "allégés" sont-ils vraiment bons pour la ligne ?

Moins caloriques, moins salés, moins sucrés... Les promesses sont nombreuses sur l'emballage. La mode de l'allégé est partout. En tête des ventes, yaourt et beurre. Aucun rayon n'y échappe, parfois même là où on ne s'y attend pas : Chips, biscuits ou bonbons. Un Français sur quatre consomme ces produits dit "allégés". Mais le sont-ils vraiment et sont-ils bons pour la santé ? Notre enquête commence en rayon avec un panier de produits traditionnels et un autre avec les mêmes produits en version allégée. En caisse, premier constat, la facture est plus chère pour le panier allégé, 4 euros de plus. Alors à ce prix-là, faisons-nous au moins des économies sur les calories ? Comme cinq millions de Français, Alixe Bornon est diabétique. Il y a quelques années, elle n'achetait que des produits allégés, mais elle a vite déchanté. "Moins de calorie mais plus d'édulcorant" confie la jeune femme. De faux sucres, de faux amis. "Je me disais que si c'était allégé en gras, c'était aussi allégé en sucre. Alors qu'en réalité, non. Quand je mange un yaourt allégé, ma glycémie monte en flèche. L'absence de gras fait que le sucre monte plus rapidement dans le sang", poursuit-elle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.