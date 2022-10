Les produits frais menacés ?

Du carburant, Hervé Coulmont, un grossiste en viande de porc, en consomme tous les jours pour livrer : boucheries et charcuteries de la région. Des produits frais, maintenus à 4 degrés à bord de ces camions frigorifiques qui consomment plus de gasoil que la moyenne. Alors, pour économiser du gasoil, Hervé Coulmont a mis trois de ses dix véhicules à l’arrêt. Une obligation s’il veut continuer à travailler. François Evrard, boucher, est l’un de ses clients, sa viande vient de toute la France. Sa plus grande crainte : un comptoir vide. “Demain, si on n’a pas de marchandises, c’est un gros manque à gagner pour l’entreprise”, précise-t-il. L'histoire se répète ce centre de surgelés. Tous les jours, Romuald Gallardo, le gérant du centre Thiriet reçoit des palettes de marchandises. Elles y arrivent grâce à des transporteurs, eux-mêmes touchés par la pénurie de carburants. “Ce qui m’embêterait, c’est que si lui n’a pas d’essence, moi, il ne me livre pas, et je ne peux pas répondre aux besoins de mes clients qui ont besoin de nous”, assure-t-il. C’est le cas de Michaël Duthoo, habitant de la Chapelle-d’Armentières (Nord). Il commande à l’entreprise plus de 300 euros de surgelés par mois, l’essentiel de ses repas. S’il n’est plus livré, il n’a pas de solution. Et si la pénurie se poursuit, les surgelés et produits frais pourraient aussi bientôt disparaître des rayons des grandes surfaces. TF1 | Reportage M. Debut, V. Lamhaut, G. Delobette