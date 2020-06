Les questions autour de l’affaire Adama Traoré

Malgré l'interdiction du préfet, 20 000 personnes ont manifesté hier à Paris en mémoire d'Adama Traoré. Au-delà des slogans et des revendications, où en est précisément l'enquête sur le décès de ce jeune homme de 26 ans le 19 juillet 2016 ? Peut-on vraiment établir un parallèle avec George Floyd, mort asphyxié par un policier, il y a neuf jours aux États-Unis ? Qui sont les organisateurs de la manifestation interdite hier dans la capitale ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.