Les questions que soulève la rentrée scolaire du 11 mai

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education, a dévoilé ce mardi 21 avril le calendrier envisagé pour une rentrée scolaire "progressive" le 11 mai prochain. Cependant, il y a des incertitudes concernant notamment le périscolaire. Des concertations sont en cours entre le gouvernement et les collectivités, pour tenter de répondre aux questions qui restent en suspens. Un certain nombre de questions sanitaires sont aussi soulevées, pour les enfants comme pour les enseignants. Le Premier ministre devrait apporter des réponses lors de la présentation du plan de déconfinement, prévue d'ici une dizaine de jours. Les établissements qui ne respectent pas le protocole sanitaire, qui sera rapidement mis en place, ne rouvriront pas. Quoiqu'il en soit, les collectivités devraient résoudre la question du financement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.