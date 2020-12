Les raisons d’une démission surprise à la mairie de Marseille

Après seulement six mois, Michèle Rubirola a annoncé cet après-midi sa démission. "J'ai pris la décision de quitter mes fonctions de maire de Marseille", a-t-elle déclaré. Elle part pour des raisons de santé, mais pas seulement. Michèle Rubirola, c'est une novice en politique, propulsée à la tête d'une grande coalition de gauche pour les municipales. En juin dernier, à la surprise générale, elle remporte la mairie, tenue par la droite depuis 25 ans. Et depuis, elle ne s'en cache pas avec la pauvreté, la dette, la crise sanitaire, la tâche était ardue. "Pour que nous soyons efficaces tout de suite, ce n'est plus à moi de mener le collectif. Je crois en notre projet. Et je suis bien attachée à ce projet qu'à un titre", a-t-elle annoncé. Une maire à peine élue qui démissionne. De quoi surprendre les Marseillais. Mais elle ne part pas totalement. Elle veut devenir première adjointe. Pour lui succéder, son actuel premier adjoint, le socialiste Benoit Payan. Une désignation qui fait bondir l'opposition. "Des arrangements de boutique, d'état-major dans le dos des Marseillais. Tout ça, c'est anti-démocratique", déplore Stéphane Ravier, conseiller municipal (RN) Marseille. Mais les Marseillais ne devraient pas retourner aux urnes. C'est le Conseil municipal qui désignera le nouveau maire lundi prochain.