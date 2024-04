Les ratés du nouveau système de collecte des déchets à Dordogne

À Périgueux, deux solutions pour vider ses poubelles : le bac individuel ou le conteneur collectif. Deux systèmes et beaucoup de mécontents. Exemple, dans le centre-ville, dimanche soir, des dizaines de poubelles débordent sur le trottoir. Sur place, chaque habitant a le droit à un nombre limité de sacs par an. Il faut badger pour chaque poubelle jetée, mais beaucoup de conteneurs sont hors-service, saturés ou vandalisés. L'entreprise du service d'extermination des nuisibles Allo 3D, est de plus en plus appelée par les particuliers, pour lutter contre la prolifération des rats. Comment expliquer une telle situation ? Pour le gestionnaire du ramassage des poubelles, il faut installer plus de conteneurs. L'autre cause, selon Pascal Protano, président de SMD3, c'est l'incivilité. Nicole Auclerc, retraitée opposée à la redevance incitative, vit seule. Elle n'a droit qu'à seize ramassages par an. Pour ne pas être envahie par les mauvaises odeurs, elle a dû trouver une solution. Elle met ses déchets dans un sac en plastique et le met dans son frigidaire, jusqu'à la prochaine poubelle qu'elle va jeter. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Delaubert, B. Sisco