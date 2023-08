Incendie dans les Pyrénées-Orientales : les images des paysages ravagés vus du ciel

Il faut prendre de la hauteur pour mieux voir, mieux comprendre la violence de l'incendie qui a frappé les Pyrénées-Orientales. Des hectares de champs, de forêt, détruits par les flammes. Il ne reste que des troncs calcinés. Le camping où nous avons filmé accueillait un millier de vacanciers. Un clip promotionnel dans la vidéo en tête de cet article montre à quoi il ressemble il y a quelque mois dans son écrin de verdure. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un cimetière de mobile-homes, de caravanes. Tout est parti en fumée. Les toboggans de la piscine n'ont pas résisté à la puissance des flammes. Si le feu est maîtrisé, la zone reste sous haute surveillance. Les pompiers font décoller des drones équipés de caméras thermiques, capable de mesurer la chaleur au sol pour empêcher toute reprise éventuelle de l'incendie. "Ça nous permet de pouvoir économiser les personnels et les moyens en eau en ciblant vraiment un point chaud très précis. Donc, on agit plus efficacement de façon chirurgicale", explique le Lieutenant Galdric Jacquet, chef d'unité de la cellule drone du SDIS 66 (Pyrénées-Orientales). Ils viennent de repérer une maison. La température y est anormalement élevée. Aussitôt, les camions se pressent pour se rendre sur place le plus vite possible. Les pompiers le savent : la lutte est loin d'être terminée.