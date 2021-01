Les réformes ont-elles atteint leurs objectifs ?

Au cœur de l'Indre-et-Loire, Neuillé-Pont-Pierre ne compte pas tout à fait deux mille habitants, mais cette commune dispose d'une très grande maison de santé. Généraliste, diététicien, kinésithérapeute, dentiste, podologue, pas moins de dix professionnels de santé y sont installés depuis trois ans et ça a changé la vie des habitants. Des maisons de santé comme celle-ci, il en existait 1 034 au début du quinquennat. Cette année 2020, on en compte 1 671. Le but pour le gouvernement est d'atteindre les 2 000 en 2022. Sur la bonne voie, l'objectif est rempli à 60%. Autre réforme, le déploiement de la fibre. En 2017, 22% du territoire français était équipé. Aujourd'hui, la moitié de la population, soit 51%, a accès au très haut débit. Cependant, ce chiffre recouvre une réalité très diverse. En zone rurale, surtout avec le développement du télétravail, c'est une mesure attendue. En effet, si Paris et l'Oise sont couverts, la Dordogne et l'Ardèche sont très loin du compte. Cette couverture est à améliorer. La troisième réforme concerne les classes de grandes sections CP et CE1 limitées à 24 élèves. Il y en avait 69% en 2019. On en compte à peine plus de 74% en 2020. Il reste donc à réduire le nombre d'enfants par classe dans un quart des écoles d'ici 2022. Sur ce dossier, le gouvernement peut mieux faire.