Les refuges de la SPA ont rouvert

Maintenir les adoptions est essentiel. Aujourd'hui, 3 500 animaux attendent d'avoir un nouveau maître. C'est dans ce contexte que les refuges de la Société protectrice des animaux (SPA) ont rouvert leurs portes au public. Les visiteurs doivent cependant prendre rendez-vous à l'avance et porter un masque afin de limiter les risques de transmission du Covid-19. Sur place, d'autres mesures sanitaires sont à respecter. Reportage à Chamarande, dans l'Essonne.