Les règles de confinement sont-elles respectées dans les avions ?

La problématique du confinement est différente dans les avions, car les passagers sont assez proches les uns des autres. Y a-t-il des mesures déjà en vigueur pour les très rares appareils qui décollent ? À l'aéroport de Roissy, les gestes barrières sont appliqués à l'enregistrement. La vitre de protection et le masque sont imposés pour le personnel au sol. Air France promet de distribuer des masques aux voyageurs sur des vols trop chargés qui ne pourraient pas garantir les règles de distanciation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.