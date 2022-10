Les remises à la pompe seront-elles prolongées ?

Les remises ne se voient pas à la pompe, mais elles existent toujours. La remise gouvernementale de 30 centimes par litre ne sera bientôt qu'un lointain souvenir. Effective depuis la rentrée, cette ristourne a été créée, pour compenser la hausse du prix du baril de pétrole et donc du carburant. Jusqu'au 31 octobre, cette remise est de 30 centimes par litre. Après cette date, et jusqu'à la fin de l'année, l’État n'aidera plus qu'à hauteur de dix centimes. Mais le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, tient à rassurer. "Le gouvernement ne prolongera pas la ristourne. En revanche, si les prix des carburants devaient exploser, notre soutien sera ciblé sur toutes les personnes qui sont obligées de prendre leurs voitures pour travailler", affirme-t-il. Une enveloppe de un virgule sept milliards d'euros pourrait alors être débloquée. Les automobilistes bénéficient déjà d'une autre ristourne de 20 centimes. C'est celle accordée par TotalEnergies, dans ses stations-services. Selon nos informations, le géant pétrolier va finalement maintenir sa remise au-delà du 31 octobre. TF1 | Reportage H. Dreyfus, M. Brossard. F. Petit