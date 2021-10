Les réparateurs très demandés dans le secteur de l'électroménager

Vos appareils électroménagers peuvent-ils avoir une seconde vie ? Pour les consommateurs, c'est devenu un critère d'achat à part entière. En effet, certains préfèrent les machines réparables facilement et recherchent même des réparateurs. C'est le cas de Mohamed Rabah, technicien électroménager chez Murfy. Avant, il fabriquait des panneaux de signalisation. Il a trouvé une nouvelle voie après six mois de formation. Les interventions à domicile ont augmenté d'environ 35%, mais les entreprises de réparations, comme celle de Mohamed Rabah dans le Rhône, peinent à répondre à la demande par manque de bras. Dans son atelier de Saint-Priest, les salariés sont payés 1 800 euros bruts pour 39 heures. Salaire auquel il faut ajouter 150 euros de prime en moyenne. Ce secteur sous tension souffre d'une mauvaise image. Le besoin de main d'œuvre est urgent. La filière recherche plus de 5 000 réparateurs dans l'Hexagone. Pour rendre ce métier plus attractif, de grandes enseignes spécialisées ont noué un partenariat avec des centres de formation. Des élèves en alternance y sont formés pendant un an, avec une promesse d'embauche en CDI à la clé.