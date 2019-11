Les répercussions du mariage de PSA et Fiat

La fusion entre PSA et Fiat donnera naissance à un mastodonte de 400 000 salariés et près de neuf millions de voitures vendues chaque année. Avec ce mariage, aucune marque automobile ne disparaîtra. Cependant, malgré la promesse de PSA de ne fermer aucune usine, l'union entre les deux constructeurs suscite des réserves chez les salariés des sites de l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.