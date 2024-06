Les Républicains : le tribunal judiciaire de Paris invalide l'éviction d'Éric Ciotti

La conséquence de cette décision c'est que tout ce qui a été décidé jusqu'ici par les cadres du parti Gérard Larcher, Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse est, ce soir, caduc. À part Éric Ciotti, tout le monde se retrouve sans rien. Sans aucun moyen matériel pour faire campagne, les candidats LR hors Éric Ciotti ne pourront pas utiliser le nom LR, le slogan LR, le logo LR sur leurs tracts et affiches de campagne. Sur le terrain, dans beaucoup de circonscriptions, les graphistes ont déjà commencé à travailler, les imprimeurs ont déjà commencé à imprimer, mais ce n'est pas une décision définitive. Sachez que désormais, le parti a encore huit jours pour faire appel de cette décision. C'est à la fois un coup dur pour Les Républicains et plutôt une bonne nouvelle pour Éric Ciotti. TF1 | Duplex Noé Gandillot