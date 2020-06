Les restaurants vont-ils réussir à sortir la tête de l’eau ?

Pendant le confinement, le manque à gagner des cafés et restaurants est estimé à 220 millions d'euros par jour. Pour cette réouverture, la plupart ont été contraints d'investir massivement afin de respecter les protocoles sanitaires. Il leur faudra 50% de leurs chiffres habituels pour être rentables. Alors, pour leur venir en aide, le gouvernement va assouplir les conditions d'accès au fonds de solidarité. Mais cela sera-t-il suffisant ? Cette réouverture va-t-elle leur permettre de combler les pertes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.